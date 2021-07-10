roberto costa
Vecinos Unidos: reconocimiento como partido, reuniones con otros sectores e incorporación de peronistas
Marplatenses en CABA junto a Santilli en una visita junto a dirigentes de la Provincia de Buenos Aires
Se amplía Vecinos Unidos: el dirigente Walter Hernández se suma al espacio
Grindetti y Curutchet expusieron sobre cooperación pública-privada
Santilli: "Los delincuentes deben estar preocupados, no los ciudadanos"
El vicejefe de gobierno de Buenos Aires expondrá sobre seguridad, prevención del delito y protección ciudadana
Costa y Fiorini encabezaron una reunión virtual con representantes de la 5ta sección
Participaron más de 100 referentes de distintas localidades bonaerenses. Desde Mar del Plata también lo hizo el concejal de Crear Alejandro Carrancio.
Inauguraron un centro para camioneros en Azul llamado "Gobernador Axel Kicillof"
La elección del nombre generó la reacción del presidente del bloque de senadores bonaerenses de Juntos por el Cambio, Roberto Costa, quien manifestó en las redes sociales su rechazo a la iniciativa.