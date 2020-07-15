Roaming de datos: la clave para estar conectado durante un viaje de negocios
El roaming de datos se utiliza cuando un cliente viaja a otro país y desea seguir utilizando su número de línea.
El roaming de datos se utiliza cuando un cliente viaja a otro país y desea seguir utilizando su número de línea.
Playa, sol, música y alegría. Brasil nos ofrece las mejores combinaciones del mundo para unos días a pura diversión y relax.
Tal como lo adelantó el ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie, se espera que los usuarios no deban abonar más dinero por usar teléfonos fuera del territorio nacional. La medida todavía debe terminar de ser aprobada por los parlamentos extranjeros antes de ser implementada.