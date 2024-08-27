"Bla Bla" vuelve a "La Feliz" para hacer reír nuevamente al público

Con su nuevo espectáculo "Work in problem" se presentan este martes y miércoles 30 de enero a las 21.30 en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. "La risa permite analizar cosas que quizás dichas sin cintura y humor pueden sonar solemnes", analizó en diálogo con El Marplatense, Sebastían Go