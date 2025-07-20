Kimberley se trae un punto de Río Cuarto en el inicio de la Segunda Fase
El “Dragón” igualó sin goles con Atenas en condición de visitante.
El “Dragón” igualó sin goles con Atenas en condición de visitante.
El gobernador cordobés viajó para los festejos. Milei no tuvo candidatos. Se votó con Boleta Única de Papel y la participación apenas rozó el 55%.
El "Xeneixe" enfrentará este viernes desde las 18 al "Celeste" en el José María Minella por los 16avos de final de la Copa Argentina. Alfaro pondrá un equipo alternativo ante un equipo que es protagonista del Federal A.