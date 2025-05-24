A Kimberley se lo empató Deportivo Rincón en el final
El "Dragón" lo ganaba 2-0 ante Deportivo Rincón como visitante pero en el complemento y con un penal sobre el final, el dueño de casa se lo empató 2-2. No pudo llegar a la zona de clasificación.
El "Dragón" lo ganaba 2-0 ante Deportivo Rincón como visitante pero en el complemento y con un penal sobre el final, el dueño de casa se lo empató 2-2. No pudo llegar a la zona de clasificación.
Un gol al minuto de Facundo Miguel determinó la victoria de Deportivo Rincón 1-0 ante Círculo Deportivo en el sur. Báez, además le atajó un penal a Jeldres. En el final, lo pudo empatar.
Si bien los rumores se vienen acrecentando en las últimas semanas, el portal gol.caracoltv.com asegura que el exdelantero de Tigre ya se encuentra en Mar del Plata y este miércoles estampará la firma contractual con el “Tiburón”.