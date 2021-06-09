Rigel
Familiares de las víctimas del Rigel se manifestaron en el Ministerio de Seguridad de la Nación
Espionaje Rigel: "Para esto hubo presupuesto, pero para buscar a nuestros hijos no había"
Rigel: presentaron los pliegos para la búsqueda de los cuerpos
Emotivo homenaje virtual a dos años del hundimiento del Rigel
Rigel: "Queremos tener el derecho de despedir a los nuestros"
CAPPS Puerto Mar del Plata: un servicio para los familiares que busca continuidad
Rigel: "Confiamos en la palabra del ministro pero sabemos que no se está gestionando nada"
Los familiares de los tripulantes del Rigel, continúan con su reclamo para que se cumpla la orden dictada por la justicia sobre el recupero de los cuerpos, manifestando que si bien mantuvieron una reunión en el mes de enero con el Ministro de Defensa Agustín Rossi, quien les prometió agilizar el tem
Familiares del Rigel todavía no cobran las pensiones: "Ellos siguen como desaparecidos"
Así lo afirmó Graciela Godoy, madre del tripulante Nahuel Navarrete, en el marco de la próxima reunión que mantendrá con el ministro de Defensa Agustín Rossi. Aseguró que no se pudieron continuar con los trámites para el cobro de este dinero porque no existe una "presunción de fallecimiento" legal.
El ministro de Defensa se reunirá con los familiares del Rigel
El encuentro se realizará este jueves en el despacho del funcionario. Los allegados a las víctimas piden que se cumple la orden judicial para que bajen los buzos.
Rigel: "Rossi nos dijo que nos va a atender y vamos a tener novedades"
En el marco de la visita del Ministro de Defensa, Agustín Rossi a Mar del Plata, familiares de los tripulantes del Rigel, se acercaron a la Base Naval para reclamar por la recuperación de los cuerpos. Guillermina Godoy, familiar de uno de los marinos, manifestó que "si hay una orden de un juez y no
Rigel: familiares aún exigen que bajen los buzos
A pesar de la decisión judicial tomada hace casi 100 días, aún no se ha ejecutado la orden. Por eso, este jueves se manifestaron en la Banquina del Puerto.
Rigel: "Pasaron 19 meses y parecería que nunca existieron"
Familiares de los tripulantes del Rigel fueron convocados para participar de una reunión en el municipio. Guillermina Godoy, familiar de uno de los tripulantes manifestó que "necesitamos que nos ayuden elaborando una carta y que nos apoyen, ya que hasta el momento la orden de recuperar los cuerpos e
Rigel: "La Justicia ha fallado a favor nuestro y el Estado no se hace cargo"
Familiares de los tripulantes del Rigel visibilizarán esta tarde su reclamo, en la Plaza de la Catedral de Mar del Plata, a partir de las 15, con motivo de que se cumpla la orden dictada por la Justicia para que buzos bajen a rescatar los cuerpos de los marineros. Graciela Godoy, madre de de una de
Rigel: "Es indigno y doloroso para una madre tener que pedir los restos de un hijo"
A mas de un año del hundimiento del Rigel, los familiares de los tripulantes continúan reclamando por la recuperación de los cuerpos. Por este motivo realizarán una movilización en Rawson con motivo de cumplirse 16 meses de la tragedia. Guillermina Godoy madre de Nahuel Navarrete, manifestó que "Si
El Repunte: familiares piden que la causa sea caratulada como estrago doloso
Al cumplirse 27 meses del hundimiento del pesquero marplatense El Repunte, familiares de las víctimas llevaron a cabo una radio abierta frente a la Catedral para visibilizar sus reclamos, los cuales fueron explicados, como así también el cambio de carátula en la causa.
Señales que ayudarán a tener un invierno menos crudo en el puerto
Viajes cortos para completar bodega con merluza al norte de Mar del Plata. Brasil levantó el bloqueo a la importación de langostino patagónico. Asistencia a la industria conservera para procesar merluza en lata. Señales que impactan en la actividad de la flota y la industria del procesamiento en tie
Rigel: a un año del naufragio siguen pidiendo que el Estado busque los cuerpos
Al cumplirse el primer aniversario del naufragio, Graciela Godoy, madre de uno de los tripulantes desaparecidos tras el hundimiento del buque, continúa con la lucha por recuperar los cuerpos de las víctimas.