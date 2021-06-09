Rigel: "La Justicia ha fallado a favor nuestro y el Estado no se hace cargo"

Familiares de los tripulantes del Rigel visibilizarán esta tarde su reclamo, en la Plaza de la Catedral de Mar del Plata, a partir de las 15, con motivo de que se cumpla la orden dictada por la Justicia para que buzos bajen a rescatar los cuerpos de los marineros. Graciela Godoy, madre de de una de