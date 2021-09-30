Ricardo Chacana

Este viernes, debuta Brenda Lorenzo
La marplatense superó el pesaje de esta tarde y el viernes, desde las 20.30 hará su estreno en el campo profesional ante Micaela Díaz en el Club Huracán de Parque Patricios.
La marplatense superó el pesaje de esta tarde y el viernes, desde las 20.30 hará su estreno en el campo profesional ante Micaela Díaz en el Club Huracán de Parque Patricios.
El joven boxeador marplatense debutará en el campo rentado el próximo viernes dentro de una velada en Hurlingham. Antes de hacerlo, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9): “es una nueva etapa”; indicó.