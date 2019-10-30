¿En cuántos autos viaja Kicillof para sus actividades de campaña por la Provincia de Buenos Aires?

En Facebook y Twitter son virales posteos según los cuales el candidato del Frente de Todos finge viajar en un Renault Clio modelo 2011 cuando en realidad se traslada en un vehículo más caro, un Volkswagen Vento. En su entorno confirmaron que el Clio y el Vento son dos de los autos en los que Kicill