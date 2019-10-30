reverso
Es falso el tuit en el que el ex presidente uruguayo José Mujica felicitó a la Argentina y a Alberto Fernández por el triunfo del Frente de Todos
En qué consiste el operativo de Seguridad en la frontera norte durante las elecciones
Es falso que Macri tenía un auricular durante el debate presidencial
Es cierto que, cuando no eran aliados, Kicillof insultó a Massa, quien rechazaba volver al kirchnerismo
El tramo donde se hundió el auto no fue inaugurado ahora sino en 2017
Es verdadero que Magario distribuyó folletos que enseñan sus derechos a jóvenes detenidos
La historia detrás de la foto viral sobre la mamá repartidora de PedidosYa
La foto de una mujer con el uniforme de PedidosYa cargando a un bebé se hizo viral en las redes sociales. Muchos de los usuarios y políticos que compartieron la imagen aseguraron que reflejaba la precarización laboral, considerando que tenía que llevar a su hija al trabajo. Sin embargo, eso es falso
¿En cuántos autos viaja Kicillof para sus actividades de campaña por la Provincia de Buenos Aires?
En Facebook y Twitter son virales posteos según los cuales el candidato del Frente de Todos finge viajar en un Renault Clio modelo 2011 cuando en realidad se traslada en un vehículo más caro, un Volkswagen Vento. En su entorno confirmaron que el Clio y el Vento son dos de los autos en los que Kicill
Magario y Espinoza viajaron en un avión estatal a un acto político
Reverso pudo constatar el uso del avión estatal en la provincia de Tucumán para trasladar a la intendenta de La Matanza y al diputado a un acto del Frente de Todos. Mirá el video.
Es engañoso afirmar que un diputado y un senador argentino “cuestan” 2 y 10 veces más que uno español
Circula en redes sociales un video viral en que el economista Roberto Cachanosky hace esta comparación entre los legisladores de ambo. Tomó los presupuestos totales de las dos Cámaras de ambos países -que efectivamente son más altos en la Argentina que en España- y los dividió por la cantidad de leg
De qué viven los dirigentes sociales: datos frente a los posteos virales
No hay forma de saber con datos públicos si los líderes de las organizaciones reciben un porcentaje de los programas sociales que logran para los integrantes de sus movimientos. Pero Reverso averiguó cuál es la profesión, el oficio y los trabajos que desarrollan los líderes de las principales organi
Viral en WhatsApp: es falso el supuesto documento confidencial del Instituto Patria
En el documento se vuelcan las conclusiones de un supuesto seminario partidario para un posible mandato presidencial a partir del 10 de diciembre próximo, en caso de que se confirme la fórmula ganadora de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), Alberto Fernández-Cristi
Es falso que casi la mitad de los beneficiarios de programas sociales sean extranjeros
Un posteo asegura que el 43,5% de los beneficiarios de planes sociales en la Argentina son extranjeros, pero la información es falsa. Los niños extranjeros que se benefician de la AUH no son más del 1,36%; mientras que los beneficiarios extranjeros de los programas Hacemos Futuro y Monotributo Socia
Es falso el tuit que relaciona el voto a Cambiemos con las provincias con menos empleo público
Según la publicación viral, Juntos por el Cambio sacó más votos que el Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, porque tienen el porcentaje de trabajo estatal más bajo del país. Sin embargo, si este indicador se mide en forma correcta, dichas jurisdicciones no son las que tienen el po
No, en estos países no hay una restricción formal para la compra de dólares
En Brasil, Bolivia, Chile, Venezuela y Cuba no existen normas que limiten la compra de divisas, como señala falsamente un tuit viral.
Es falso que la reforma laboral propuesta por el Gobierno “permite que un empleado sea despedido sin indemnización”
Cambiemos presentó iniciativas de reforma laboral en 2017, 2018 e, incluso, en 2019, y en ninguna propone eso. Un proyecto plantea reemplazar la indemnización por un Fondo de Cese Laboral, pero esto no equivale a despedir “sin indemnización alguna” sino a garantizar un monto especial para su pago.
Es falso que Alberto Fernández dijo en una entrevista que Néstor y Cristina Kirchner “eran delincuentes”, hablaba de Lázaro Báez
La entrevista ocurrió en 2016. Allí, el ahora candidato presidencial por el Frente de Todos habla del video donde cuatro hombres cuentan dinero en una oficina de Puerto Madero observados por el hijo del empresario Lázaro Báez. El video fue editado y alterado el orden de varias frases con el fin de t