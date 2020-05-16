Desesperada búsqueda de una menor con retraso madurativo
Ludmila desapareció de su casa el miércoles a las 9:30. Su familia apunta contra un joven de 23 años que "solía alentarla a que se escape".
Ludmila desapareció de su casa el miércoles a las 9:30. Su familia apunta contra un joven de 23 años que "solía alentarla a que se escape".
Así busca mantener el precio en los surtidores. La medida regirá hasta el 31 de marzo. La medida fue anunciada en el Decreto 196/2020 publicado este sábado en el Boletín Oficial.
La fecha se pasó al 21 de mayo. Es por el estado de salud de uno de los integrantes del TOF 2, que será operado. La causa investiga irregularidades con la obra pública, donde la ex mandataria está acusada de ser jefa de una asociación ilícita.
Lo advirtió en el cierre del 2018 Fabián Portillo, el titular de Colegio de Abogados de Mar del Plata, quien le pidió a una clase política "atacar de una vez por todas" la falta de recursos que atraviesa al Poder Judicial desde hace años.