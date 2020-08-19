retenes
La oposición pide mayor control en la evasión de retenes por caminos rurales
Villa Gesell refuerza controles de ingreso ante los casos de coronavirus en Pinamar
Esquivó un retén e intentó darse a la fuga: estaba alcoholizado
Controles en las rutas: detuvieron una combi sin permiso en la 226
Coronavirus: un nuevo caso de irresponsabilidad en Mar del Plata
Montenegro resaltó los retenes tras el intento de mudanza de una familia de Tigre a nuestra ciudad
Retenes: dieron detalles del nuevo permiso para ingresar a Mar del Plata
La municipalidad de General Pueyrredon, desde su página web, ofrecerá el permiso "de fuerza mayor" que será verificado por la secretaría de Seguridad para aprobarse, lo que tardará un máximo de 96 horas.
La Fiscalía llamará a indagatoria al amigo que le prestó el auto al cordobés con coronavirus
La solicitud de la fiscal Laura Mazzaferri también alcanza a la persona que le alquiló el departamento donde pasó el fin de semana con su novia.
Las otras desopilantes excusas en retenes marplatenses: comprar un auto, cita sentimental y visitar un amigo
Ya más de 60.000 vehículos fueron controlados en los retenes, de los cuales 3975 fueron rechazados por distintas anomalías. Insólitos pedidos para ingresar a la ciudad.
Una familia de Necochea quiso burlar un retén para visitar familiares en Olavarría
Quisieron burlar los controles para pasar la noche en la casa de unos familiares. El personal policial les realizó la infracción por incumplir el aislamiento y les ordenó continuar su camino sin permanecer en la ciudad.
Refuerzan los controles en los retenes de acceso a Mar del Plata por el Día del Padre
Buscarán que se respete la decisión del intendente Montenegro de mantener cerrado el ingreso de la ciudad de 0 a 6 y de controlar exhaustivamente a aquellos que puedan llegar con motivo de una fecha muy particular en el país.
Indignación en el gobierno de Montenegro: "Una mujer con coronavirus cruzó medio país desde Bolivia"
Así lo revelaron desde el Ejecutivo local. Se trata de la mujer procedente de Bolivia a la que le dio positivo el test de coronavirus este domingo en Mar del Plata.
Más de 3000 autos fueron controlados en los ingresos de Mar del Plata
De cara al feriado, el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, volvió a manifestar la importancia de los retenes dispuestos en los ingresos de la ciudad para evitar la propagación del coronavirus.
Por pedido de los vecinos, volvieron a desplazar retenes
Con el traslado del retén de la Autovía 2 a la altura del barrio “El Casal”, quedó definida la ubicación de los 6 controles en los accesos a la ciudad.
Endurecer retenes: funcionario de Kicillof instó a las ciudades "a blindarse" por lo sucedido en CABA
Rodolfo Iriart, coordinador zonal del Ministerior de Seguridad manifestó su preocupación por la multitud que hubo este lunes por la noche en los parques y plazas de la ciudad de Buenos Aires como consecuencia de la habilitación para salir a correr.
Video: Montenegro insistió con la importancia de los retenes en los ingresos de la ciudad
El jefe comunal publicó en sus redes sociales un vídeo que muestra el trabajo realizado por el personal policial y municipal, tanto de Tránsito y Seguridad, en los 7 retenes dispuestos en los ingresos de Mar del Plata.
“Coronacombis": denuncian traslado de pasajeros desde Buenos Aires de manera irregular
Se trata de un servicio ofrecido por redes sociales que además del traslado, promocionan los permisos de circulación. Este sábado a la noche detuvieron uno de estos transportes en la ruta que une la 2 con la 11.