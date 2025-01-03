Video: tras los reclamos de los vecinos, corrieron el retén de Batán hacia El Boquerón

El trabajo fue realizado por personal de la delegación Batán, policía local, Comisaría 8va, personal del COM y de tránsito, según contó un residente de la zona en sus redes sociales. A pesar del logro, siguen pidiendo "que sea a la entrada del partido", pero indicaron que "es un avance".