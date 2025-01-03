Motociclista mostró licencia de conducir apócrifa en un retén de Prefectura
El conductor, de 31 años, sufrió el secuestro del vehículo. Ocurrió este mediodía en el barrio Bernardino Rivadavia.
El conductor, de 31 años, sufrió el secuestro del vehículo. Ocurrió este mediodía en el barrio Bernardino Rivadavia.
Desde la secretaría de Seguridad local, informaron que tanto el vehículo particular como el camión de mudanzas regresaron al partido de la provincia de Buenos Aires donde la pareja y sus hijos tienen su domicilio.
Ocurrió en el control de ingreso a la costa de Mar Chiquita en la ruta 11. La Jueza de Garantía de Menores, Dra. María Gulminelli, dispuso que vuelva a su casa con sus padres.
Para "agilizar y hacer aún más rigurosos los controles", el Municipio realizará una verificación anticipada de documentación para los no residentes que necesiten ingresar por fuerza mayor.
Una persona llegó desde Morón en un taxi y les ofreció 15 mil pesos a las autoridades del retén para poder entrar a la ciudad con mercadería.
Así lo indicó el Secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Darío Oroquieta. "No vamos a permitir que se queden ahí, es una decisión", subrayó.
Taxistas marpaltenses señalaron que trabajadores de Capital aguardan para levantar pasajeros y les quitan el "poco trabajo que hay". "Esta semana nos vamos a organizar y vamos a ir al retén", aseveraron.
Así lo revelaron desde el Ejecutivo local. Se trata de la mujer procedente de Bolivia a la que le dio positivo el test de coronavirus este domingo en Mar del Plata.
Así lo indicó Cristian Azcona, Delegado Regional de la CNRT local. Además de retener la unidad, se dispuso cambio de choferes y se solicitó el cambio de colectivo por parte de la empresa con los nuevos permisos correspondientes para que la gente llegue a destino.
El trabajo fue realizado por personal de la delegación Batán, policía local, Comisaría 8va, personal del COM y de tránsito, según contó un residente de la zona en sus redes sociales. A pesar del logro, siguen pidiendo "que sea a la entrada del partido", pero indicaron que "es un avance".
Se trata de un hombre de 37 años que fue adveritdo en los retenes de control. Su padre es taxista y había ido a buscarlo cumpliendo todas las medidas de seguridad. Ambos se encuentran en aislamiento.
Venían en su vehículo personal desde el aeropuerto internacional, donde había arribado uno de ellos de Bogotá. Se activó el protocolo y fueron trasladados al 13 de Julio para hacerles los estudios pertinentes.