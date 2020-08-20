respiradores
Montenegro sobre los respiradores en uso: "Son seis y es bravo"
Otro golazo de Messi: donó respiradores para luchar contra el Coronavirus
Hay 7 pacientes con coronavirus conectados a un respirador
Kicillof realizó la tercera entrega de respiradores para Vicente López
La Provincia entregó más de 200 respiradores a 44 municipios
Tres nuevas cúpulas aislantes para el Hospital Interzonal
Llegan los 24 respiradores destinados al Hospital Modular
El Director del Hospital Interzonal General de Agudos, Gustavo Galván, confió que llegarán dentro de las próximas 48 horas y que el lunes el propio HIGA recibió 10 instrumentos desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
Grupo San Cristóbal invierte en la fabricación de respiradores de emergencia
Con la intención de ayudar a sobrellevar la emergencia sanitaria, el grupo asegurador San Cristóbal invirtió en un proyecto que trabaja en la fabricación de dispositivos respiratorios.