respiración

La meditación en el trabajo
Cada vez más empresas incluyen prácticas de meditación entre sus empleados. La Instructora y Astróloga Monika Correia Nobre explica los beneficios de llevarla a cabo en el ámbito laboral.
Cada vez más empresas incluyen prácticas de meditación entre sus empleados. La Instructora y Astróloga Monika Correia Nobre explica los beneficios de llevarla a cabo en el ámbito laboral.
Una mala postura puede afectar la capacidad pulmonar y por ende la capacidad respiratoria. El doctor Marcelo Barroso Griffiths, especialista en Quiropraxia explica cómo puede corregirse y sugiere un ejercicio para hacer en casa.