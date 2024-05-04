Reporteros Sin Fronteras aseguró que China es “la mayor prisión del mundo” de periodistas
La organización advirtió, además, que más de la mitad de la población mundial vive en países en los que la situación de la libertad de prensa es “muy grave”.
La organización advirtió, además, que más de la mitad de la población mundial vive en países en los que la situación de la libertad de prensa es “muy grave”.
Diego Izquierdo es un narrador de historias. Con su cámara, retrató miles de momentos porque, si hay algo para mostrar, el reportero gráfico está ahí.