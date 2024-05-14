remises. tarifa

Aprueban un aumento de la tarifa de taxis y remises del 43%

Se aprobó en Sesión ordinaria del HCD un nuevo valor de la tarifa. La ficha diurna pasa a costar $93 y la bajada de bandera $1395; en tanto el valor de la ficha nocturna será de $111 y la bajada de bandera pasará a $1665 lo que representa un 43%.