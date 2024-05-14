remises. tarifa

Taxistas y remiseros piden un ajuste de la tarifa: la bajada de bandera se iría a 1275 pesos
La nota de las entidades elevada al HCD representa un 30% de aumento aunque la tarifa está desdoblada.
La nota de las entidades elevada al HCD representa un 30% de aumento aunque la tarifa está desdoblada.
Los representantes de los trabajadores habían solicitado un 30%, pero la demora en el tratamiento hizo que, con la inflación, el Ejecutivo local comunique un 43% en el estudio de costos. El HCD dará el aval definitivo en la próxima Sesión.
Se aprobó en Sesión ordinaria del HCD un nuevo valor de la tarifa. La ficha diurna pasa a costar $93 y la bajada de bandera $1395; en tanto el valor de la ficha nocturna será de $111 y la bajada de bandera pasará a $1665 lo que representa un 43%.
Se resolvió este lunes luego de que el Ejecutivo local aportara el estudio de costos. Las empresas que nuclean a los trabajadores habían pedido un incremento del 50% de manera desdoblada. La bajada de bandera pasará a $375 en el horario diurno y de $450 en el nocturno.