relajación

La información en tiempos de pandemia
El doctor Marcelo Suárez especialista en Medicina Interna recomienda no saturarse de malas noticias para equilibrar los niveles de estrés.
El doctor Marcelo Suárez especialista en Medicina Interna recomienda no saturarse de malas noticias para equilibrar los niveles de estrés.
Frente a este escenario de cuarentena la mayoría de las personas continúan realizando sus tareas laborales en sus hogares. La importancia de hacer pequeños cortes de dispersión.
Sabemos que en las vacaciones uno come distinto, pero la clave es medir las porciones y tratar de moverse. La palabra de las especialistas en nutrición Agustina Murcho, Daniela Natale, María José Villanueva y Florencia Brunello.