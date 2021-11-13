En el Regional Pampeano, Sporting sigue en racha positiva

Se disputó la Fecha 5 del Torneo Regional Pampeano A, en donde Sporting venció a Comercial y mira a todos desde arriba. Mar del Plata Club hizo lo propio ante Los Cardos, Universitario le ganó a Sportiva en el Barrio Libertad, y Santa Rosa se hizo fuerte de local ante San Ignacio. En el Regional Pam