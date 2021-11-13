El Regional Pampeano “B” tiene finalistas
Este fin de semana hubo acción del Regional Pampeano y se conocieron quienes serán los Finalistas del TRPB, mientras que en el A se definieron quiénes jugarán el partido definitivo por el quinto puesto.
Este fin de semana hubo acción del Regional Pampeano y se conocieron quienes serán los Finalistas del TRPB, mientras que en el A se definieron quiénes jugarán el partido definitivo por el quinto puesto.
Después de un nuevo fin de semana de actividad en el Torneo Regional Pampeano “A” el conjunto “marista” perdió como local ante Los Cardos de Tandil y Mar del Plata Club, con su triunfo ante Universitario, lo alcanzó en la tabla de posiciones.
Se disputó la Fecha 5 del Torneo Regional Pampeano A, en donde Sporting venció a Comercial y mira a todos desde arriba. Mar del Plata Club hizo lo propio ante Los Cardos, Universitario le ganó a Sportiva en el Barrio Libertad, y Santa Rosa se hizo fuerte de local ante San Ignacio. En el Regional Pam