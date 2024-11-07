Mismo día y horario de los compromisos del Regional para Atlético y Deportivo Norte
Los representantes marplatenses disputarán sus respectivos partidos el domingo a las 16.
Los representantes marplatenses disputarán sus respectivos partidos el domingo a las 16.
El "Aurinegro" venció por 2-1 a Sudamérica de Miramar y consiguió el pase a la siguiente instancia una fecha antes del final.
El volante y el zaguero se entrenan a la par del plantel y están a disposición del cuerpo técnico comandado por Gustavo Noto para el Torneo Regional de fútbol que comenzará en octubre.
El defensor que se sumó al plantel de Gustavo Noto habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la preparación para el Torneo Regional Amateur y además, a su experiencia previa en la ciudad en las divisiones inferiores de Aldosivi.
El “Dragón” se aseguró su tercer refuerzo pensando en el Torneo Regional Amateur que comenzará el próximo 16 de octubre. Se trata del zaguero Facundo Fernández proveniente de Santamarina de Tandil.
El “decano” de muy buen presente en el Torneo “Roberto Crespo”, jugará el Torneo Regional Amateur de Fútbol luego de recibir el visto bueno del Consejo Federal. Junto a Kimberley, serán los dos representantes de la ciudad.
El entrenador saliente de Kimberley habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el cierre del ciclo en el “Dragón” luego de ser subcampeón en la Copa Cincuentenario y de quedar eliminados en primera ronda del Regional Amateur.
El equipo de Pablo Galitiello lo ganaba 1-0 como visitante frente a El Porvenir en San Clemente del Tuyú pero con un gol sobre el final, el dueño de casa lo dio vuelta para quedarse con tres puntos claves. En la fase regular, le queda un partido más.
Pablo Galitiello metió mano en el equipo que enfrentará este domingo 5 de diciembre a El Porvenir por la cuarta fecha del Torneo Regional Amateur de fútbol. En total serán cinco modificaciones con respecto a los que igualaron ante Independiente en San Cayetano.
La delegación del “Dragón” partirá este sábado al mediodía hacia San Cayetano para visitar a Independiente por la segunda fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional y Pablo Galitiello confirmó los mismos once que ganaron en el debut.
El “Dragón” se impuso por 1 a 0 ante El Porvenir de San Clemente del Tuyú por la primera fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Sur del Torneo Regional Amateur. Leonardo Areal, de penal, marcó el único tanto del partido a los 20 del complemento.
Sin dudas, Pablo Galitiello confirmó titulares y suplentes para recibir a El Porvenir de San Clemente del Tuyú este lunes 22 de noviembre a las 17