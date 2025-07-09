Comenzó la cuarta etapa del plan integral de recuperación vial de la zona portuaria
La obra tiene un costo de 71 millones de pesos. Desde el Consorcio Portuario Regional anunciaron que ya abrieron la licitación para la próxima etapa.
La obra tiene un costo de 71 millones de pesos. Desde el Consorcio Portuario Regional anunciaron que ya abrieron la licitación para la próxima etapa.
La Agencia de Recaudación Municipal del Partido de General Pueyrredon dispuso de nuevas formas de pago para poder efectuar las operaciones vía web, acceder al estado de su cuenta y seleccionar los períodos que desea liquidar.