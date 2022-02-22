Kicillof visitó junto a Raverta las playas del programa ReCreo

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires llegó a las playas de la Perla junto a su ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta. La visita tuvo como objetivo chequear el funcionamiento del programa "ReCreo", centrado en el turismo y la cultura, que incluye más de 100 actividades en