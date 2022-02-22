Paradores ReCreo: más de 450 mil personas disfrutaron de actividades y espectáculos durante el verano
Además de Mar del Plata, los paradores fueron instalados en predios de Ensenada, San Pedro, La Costa, Tandil y Monte Hermoso.
Además de Mar del Plata, los paradores fueron instalados en predios de Ensenada, San Pedro, La Costa, Tandil y Monte Hermoso.
El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires llegó a las playas de la Perla junto a su ministra de Desarrollo de la Comunidad, Fernanda Raverta. La visita tuvo como objetivo chequear el funcionamiento del programa "ReCreo", centrado en el turismo y la cultura, que incluye más de 100 actividades en