reclamo de justicia

Once meses sin Iara Nardelli: un caso inconcluso que mantiene en vilo a Mar del Plata
La adolescente de 16 años desapareció el pasado 30 de junio y sus restos fueron hallados el 11 de julio. Desde entonces, el crimen está sin novedades.
La adolescente de 16 años desapareció el pasado 30 de junio y sus restos fueron hallados el 11 de julio. Desde entonces, el crimen está sin novedades.
Allegados y vecinos del adolescente asesinado la semana pasada apostados en la calle donde vive uno de los presuntos victimarios quemando gomas y tratando de visibilizar el reclamo.