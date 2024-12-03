Desde el 1 de enero se implementará la receta electrónica en la compra de medicamentos
El objetivo es reemplazar por completo las recetas tradicionales de papel, lo que permitirá una prescripción más segura, eficiente y transparente.
El objetivo es reemplazar por completo las recetas tradicionales de papel, lo que permitirá una prescripción más segura, eficiente y transparente.
La Chef Natasha Viveka nos explica el paso a paso para lograr un rico sabor.
Si bien la alimentación saludable suele representar un mayor gasto para nuestro bolsillo, existen variantes que no hacen a la diferencia.
Una receta práctica para realizar en casa y acompañar las meriendas o colaciones.