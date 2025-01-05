Real brasilero

La devaluación del Real "no cambiaría las expectativas turísticas" de Mar del Plata

Así lo expresó el economista Roberto Ortea, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, sobre la caída del 15% registrada en la moneda extranjera en los últimos doce meses. La cercanía con la temporada y el cepo serían algunas de las razones detrás de esto. Si bien el costo de Brasil sería menor, podr