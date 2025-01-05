Real brasilero

Cómo funciona el sistema que permite a los argentinos pagar con pesos en Brasil
Estas aplicaciones permiten conseguir un tipo de cambio con el real brasileño más conveniente que el dólar turista.
Estas aplicaciones permiten conseguir un tipo de cambio con el real brasileño más conveniente que el dólar turista.
Así lo expresó el economista Roberto Ortea, en diálogo con Radio Mitre Mar del Plata, sobre la caída del 15% registrada en la moneda extranjera en los últimos doce meses. La cercanía con la temporada y el cepo serían algunas de las razones detrás de esto. Si bien el costo de Brasil sería menor, podr