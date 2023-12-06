Raverta
Raverta se comprometió, si es intendente, a “dar marcha atrás” con la fusión de Cultura y Turismo
Raverta aseguró que “desde el municipio impulsaremos la articulación entre la ciencia, la tecnología y la producción local”
Raverta se reunió con vecinos del abandonado Polideportivo de Alto Camet
Raverta: "Creo mucho en el esfuerzo de los que somos de Mar del Plata"
Raverta: “Tenemos un plan y un equipo para gobernar”
Kicillof: "Mar del Plata es uno de los Polos industriales y productivos fundamentales de la Provincia"
Raverta destacó el apoyo del Banco Provincia a comercios y empresas marplatenses
La precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense recorrió empresas y comercios junto al presidente del Banco Provincia Juan Cuattromo. En General Pueyrredón, destacaron, que hay 390 mil personas asociadas a Cuenta DNI. Ademas, visitaron las nuevas sucursales de la entidad, una en Batán y la otr
Raverta: “El Previaje es clave para sostener el fuerte crecimiento del turismo en Mar del Plata”
La precandidata a Intendenta se reunió con el titular de la Asociación de Agencias de Viajes y turismo (AEVYT), Sebastian Salvia y otros dirigentes junto a Horacio Taccone, quien encabeza la lista de concejales de Encuentro Marplatense. Destacó los beneficios que tuvo Mar del Plata con esa herramien
Raverta: “Queremos un municipio que acompañe, planifique y de prioridad a la vivienda y al trabajo marplatense”
La precandidata a intendenta de Encuentro Marplatense recorrió el avance de las obras que beneficiarán a más de 50 familias en El Martillo.
Ciano: "Argentina hoy necesita un liderazgo como el de Sergio Massa"
El marplatense, exconcejal y exfuncionario del Ejecutivo local, y actual director de Aerolíneas Argentinas, es uno de los hombres de confianza de Sergio Massa. Se refirió ademas a Encuentro Marplatense: "Los conozco, trabajé con ambos, y buscaremos la victoria", dijo sobre Raverta y Pulti.
"Con la asignación por embarazo, el Estado acompañó a 2,2 millones de personas"
Lo dijo Fernanda Raverta, a 12 años de la creación de este programa.
"Un problema menos sería tener a Fernanda Raverta al frente del gobierno local"
Lo afirmó Eduardo Cóppola, titular del partido Justicialista, en radio Mitre Mar del Plata en el programa UPM que se emite todos los días de 14 a 16. "La ciudad tiene muchos problemas que la gente ve y no se han podido resolver; tenemos la posibilidad de hacerlo con un gobierno peronista", sostuvo.
Beneficios ANSES cuenta con casi 10 mil puntos en todo el país
El organismo que dirige la marplatense Fernanda Raverta infirmó que, en la actualidad, Beneficios ANSES posee 9986 puntos de venta en todo el país y cerca de 17 millones de beneficiarias y beneficiarios.
Junto a Achaval, Raverta se reunió con más de 2000 jubilados en Pilar
"Estar juntos hoy, abrazarnos, mirarnos a los ojos, compartir el pan, es parte de tener fortaleza para salir adelante, como ustedes lo hicieron a lo largo de sus vidas y como lo va a hacer la Argentina también", dijo la dirigente marplatense, titular de la ANSES.
Las 10 medidas más importantes de ANSES en 1000 días de gestión del gobierno Nacional
Entre las principales medidas llevadas adelante, se encuentra el Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado con el que 200 mil madres pudieron acceder a su jubilación, se amplió las becas Progresar a jóvenes de 16 y 17 años. De esta forma, acompañamos a casi 1,5 millones de estudiantes, cifra r
Aumento de asignaciones familiares: Raverta se reunió con autoridades de la CGT Mar del Plata-Batán
“Este aumento para las asignaciones familiares, que se empezó a pagar este mes, alcanza a 1,1 millón de titulares en todo el país; y a 1,8 millones de niñas, niños y adolescentes de las familias trabajadoras que más lo necesitan. Esta medida también es una inyección directa de recursos que se vuelca
Raverta visitó la remodelada oficina de ANSES en Ciudadela
"Esto se enmarca en el plan de obras y puesta en valor que desde ANSES venimos llevando adelante en todas las provincias del país”, dijo la dirigente marplatense.