"Un problema menos sería tener a Fernanda Raverta al frente del gobierno local"

Lo afirmó Eduardo Cóppola, titular del partido Justicialista, en radio Mitre Mar del Plata en el programa UPM que se emite todos los días de 14 a 16. "La ciudad tiene muchos problemas que la gente ve y no se han podido resolver; tenemos la posibilidad de hacerlo con un gobierno peronista", sostuvo.