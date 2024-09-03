Vence el plazo de inscripción al RASE: "Todos aquellos segmentados en N2, podrían perder el beneficio"
Así lo indicaron desde la Defensoría del Pueblo, durante la última jornada disponible para no quedar fuera de los subsidios en las tarifas.
Así lo indicaron desde la Defensoría del Pueblo, durante la última jornada disponible para no quedar fuera de los subsidios en las tarifas.
Desde Consumidores Argentinos recomendaron hacer la inscripción “cuanto antes”. Y recordaron que tarda en impactar en el sistema entre “un mes y cuarenta días”.