Robó en un Rapipago y lo detuvieron tras una persecución
Ocurrió en Funes y San Lorenzo. El aprehendido tiene 36 años y tiene antecedentes. Buscan a otras dos personas que participaron del hecho.
Ocurrió en Funes y San Lorenzo. El aprehendido tiene 36 años y tiene antecedentes. Buscan a otras dos personas que participaron del hecho.
El hecho ocurrió este mediodia en un local ubicado en Catamarca y 9 de julio, cuando dos delincuentes armados ingresaron al lugar y se llevaron la recaudación. Al huir, uno de los sujetos lo hizo a los tiros pero fue atrapado a unas pocas cuadras. El otro delincuente escapó tomándose un taxi.