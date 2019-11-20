Robaron un comercio y escaparon a los tiros: un detenido

El hecho ocurrió este mediodia en un local ubicado en Catamarca y 9 de julio, cuando dos delincuentes armados ingresaron al lugar y se llevaron la recaudación. Al huir, uno de los sujetos lo hizo a los tiros pero fue atrapado a unas pocas cuadras. El otro delincuente escapó tomándose un taxi.