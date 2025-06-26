Se viene el Festival Flama con la final regional de Call of Freestyle
La competencia, que celebra su décimo aniversario y busca brindar un espacio para talentos emergentes, clasificará a un referente local a la Final Nacional de FMS Under.
La competencia, que celebra su décimo aniversario y busca brindar un espacio para talentos emergentes, clasificará a un referente local a la Final Nacional de FMS Under.
El caso genera un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión. Pablo Hasel había llamado "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales y "mafioso" al rey emérito Juan Carlos I. Irá preso por por "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias a la corona".