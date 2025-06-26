España: detienen a un rapero que criticó a la monarquía y se aviva el debate por la libertad de expresión

El caso genera un amplio debate en España sobre los límites a la libertad de expresión. Pablo Hasel había llamado "mercenarios de mierda" a las fuerzas policiales y "mafioso" al rey emérito Juan Carlos I. Irá preso por por "enaltecimiento del terrorismo" e "injurias a la corona".