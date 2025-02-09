Racing Chivilcoy

Quilmes cayó en Chivilcoy y se complicó

El “cervecero” perdió ante Racing de Chivilcoy como visitante por 85 a 72 y complicó sus posibilidades de entrar directamente a los playoffs de la Liga Argentina. Alex Negrete con 27 puntos fue el máximo anotador del juego mientras que en el local se destacó Gamazo con 25. El domingo enfrentarán a C