¿Las emociones afectan al estómago?
El doctor Marcelo Barroso Griffiths, médico especialista en Quiropraxia AQA detalla cómo podemos mejorar la indigestión a través de esta ciencia.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths, médico especialista en Quiropraxia AQA detalla cómo podemos mejorar la indigestión a través de esta ciencia.
En un 80% de los casos se desconoce su causa, de ahí que su nombre científico sea de origen incierto.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths especialista en Quiropraxia explica por qué las cervicales pueden afectar el sistema nervioso y qué podemos hacer para revertir esta situación.
Una mala postura puede afectar la capacidad pulmonar y por ende la capacidad respiratoria. El doctor Marcelo Barroso Griffiths, especialista en Quiropraxia explica cómo puede corregirse y sugiere un ejercicio para hacer en casa.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths, especialista en Quiropraxia explica las características de la lumbalgia y qué podemos hacer para tratarla y prevenirla.
El doctor Marcelo Barroso Griffiths especialista en Quiropraxia detalla cuáles son sus síntomas y que cuidados es conveniente tomar.