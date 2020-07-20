Sudáfrica es ya el quinto país con más casos de coronavirus del mundo
Se sitúa solo por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, países con una población mucho mayor que la del país africano, que cuenta con unos 57 millones de habitantes.
Se sitúa solo por detrás de Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, países con una población mucho mayor que la del país africano, que cuenta con unos 57 millones de habitantes.
El "King" o Thiago Lapp, obtuvo el quinto lugar en el Mundial de Fortnite que se disputó en Nueva York. El campeón fue un estadounidense que ganó u$s3 millones.