Un hombre se prendió fuego en un siniestro domiciliario
El hecho se dio en una vivienda del barrio Los Pinares. Encendió un cigarrillo y explotó parte de la casa. Tiene el 80% del cuerpo comprometido.
El hecho se dio en una vivienda del barrio Los Pinares. Encendió un cigarrillo y explotó parte de la casa. Tiene el 80% del cuerpo comprometido.
Ocurrió en un edificio ubicado en Gascón al 2500. El foco ígneo se declaró en la planta alta del lugar.
Damián cuidaba coches y luego dormía dentro de su vehículo en Colón y Sarmiento. "Solo quiero un hogar, no quiero vivir más en la calle", afirmó.