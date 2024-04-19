Quemacoches en CABA: ardieron dos autos en Villa del Parque
El incidente ocurrió durante la madrugada. La semana pasada, cuatro vehículos habían sido incendiados en un barrio cercano.
El incidente ocurrió durante la madrugada. La semana pasada, cuatro vehículos habían sido incendiados en un barrio cercano.
Durante la madrugada de este lunes se prendió fuego una Estanciera en plena calle. Las llamas, de gran dimensión fueron controladas por los bomberos.
Si bien todavía es materia de investigación, preocupan los hechos de la madrugada de este miércoles, donde dos vehículos aparecieron en llamas en pleno micro y macro centro, ya que se tratarían de ataques intencionales.