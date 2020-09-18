quedate en casa

Consejos para el cuidado de la piel y cabello
Tips prácticos para aplicar en el hogar.
Tips prácticos para aplicar en el hogar.
"En cada rincón de la provincia nos cuidamos", dice el texto del spot publicado en redes sociales, que incluye imágenes de una mujer con barbijo, personal desinfectando edificios, móviles controlando accesos de circulación y gente hablando mediante videollamada.
La familia había llegado en marzo. El municipio dispuso de un micro para que regresen a Capital Federal.
Los especialistas desaconsejan seguir tutoriales que circulan en las redes sociales y recurrir a la consulta profesional para realizar un correcto cuidado.
La cuarenta total obliga a que los rituales de belleza se hagan en el hogar.