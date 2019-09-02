Pumpido: "Son distracciones que no nos pueden pasar a este nivel"
El entrenador de Alvarado analizó la derrota ante Morón. "Tuvimos errores muy puntuales que terminaron en gol", consideró.
El entrenador de Alvarado analizó la derrota ante Morón. "Tuvimos errores muy puntuales que terminaron en gol", consideró.
Luego de una reunión en Capital Federal, la dirigencia del “Torito”, recientemente ascendido a la B Nacional, acordó la incorporación de Juan Pablo Pumpido como nuevo entrenador. El vínculo será por un año.