Lo atraparon cuando le sacaba la puerta a una casa
El joven de 20 años fue atrapado en calle San Salvador y Gianelli. Intento darse a la fuga al advertir la presencia policial, pero el Comando de patrullas lo interceptó rapidamente.
El joven de 20 años fue atrapado en calle San Salvador y Gianelli. Intento darse a la fuga al advertir la presencia policial, pero el Comando de patrullas lo interceptó rapidamente.
Una joven que quedó fuera de su casa cuando su hermana cerró accidentalmente la puerta de entrada, logró, gracias a sus indicaciones, que su gato le abriera. Mirá el divertido video.