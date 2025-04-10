Habilitaron uno de los puentes peatonales de Mogotes y trabajan para recuperar otros dos
El EMSUR lleva adelante tareas tanto en el puente que es peatonal como en el vehicular. Es en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos.
El EMSUR lleva adelante tareas tanto en el puente que es peatonal como en el vehicular. Es en el marco del Programa de Padrinazgo de los Espacios Públicos.
Fue en el marco del primer encuentro de la Red Bonaerense de Centros Universitarios. La apertura del encuentro estuvo encabezada por Bianco, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Ju