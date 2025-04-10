Confirman en Mar del Plata la creación de tres Universidades provinciales

Fue en el marco del primer encuentro de la Red Bonaerense de Centros Universitarios. La apertura del encuentro estuvo encabezada por Bianco, la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el director ejecutivo del Consejo Provincial de Coordinación con el Sistema Universitario y Científico, Ju