Sony anunció una nueva preventa de la PlayStation 5 en Argentina: fecha, precio y formas de pago
La primera tanda de consolas fueron puestas a la venta en septiembre, pero se agotaron en menos de 4 horas.
La primera tanda de consolas fueron puestas a la venta en septiembre, pero se agotaron en menos de 4 horas.
Las cadenas de electrodomésticos y hasta un supermercado se quedaron sin stock del modelo más económico a los pocos minutos de lanzada la preventa oficial.
Un problema con su procesador modificó los planes de la compañía japonesa.