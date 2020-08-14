Prueba Piloto
Plaza Rocha: los feriantes esperan respuestas del municipio para realizar la prueba piloto
"Prueba piloto" para la vuelta del patín carrera
Villa Gesell pone en marcha "prueba piloto" para actividades en motocross y cuatriciclos
Gastronómicos: la emoción por el reencuentro con los clientes y la esperanza por la reactivación económica
Gastronómicos: "Arrancamos con los cafés, pero esto es solamente el comienzo"
Solo un 30% de los salones de peluquería trabajan como antes de la cuarentena
Gastronómicos pusieron primera en la prueba piloto para lograr reactivar sus locales
Con la presencia de funcionarios municipales como comensales, el sector presentó su protocolo en un ensayo realizado este miércoles en un café del microcentro para reabrir sus comercios.
Comerciantes gastronómicos: "Si no se aprueba, el daño en más de la mitad del sector va a ser irreparable"
Así lo manifestó el empresario Hernán Szkrohal durante la prueba pilota que se llevó a cabo este miércoles por la mañana. Y avisó que en caso de respuesta negativa de Provincia "en las próximas semanas serán muchos los colegas que cerrarán sus puertas".
Sigue el reclamo de los comerciantes con un “percherazo” y “persianas a media asta”
Así lo indicaron referentes de diferentes arterias comerciales. "Vamos a empezar a ir todos los días a nuestros locales y nos manifestaremos desde ahí, si alguien se asoma y quiere algo saldremos a vender en la vía pública", subrayaron.
Comerciantes marplatenses trasladarán su reclamo al despacho del Intendente
Así lo indicó María Ángeles Cuello, comerciante de la calle San Juan, y expresó que "estamos en posición por las condiciones sanitarias de pedir la apertura de los comercios".
Güemes: sin los comercios minoritas, las ventas de los locales habilitados son más bajas
Así lo apuntaron desde distintos comercios de productos esenciales, a una semana de la prueba piloto en la que esta arteria comercial se vio desbordada. El fin de semana pasado, "se incrementaron el doble las ventas".
En la "prueba piloto" las peluquerías recaudaron más de 200 millones de pesos
Así lo manifestó Daniel González Díaz, referente del sector, en relación a todos los locales que abrieron sus puertas durante el fin de semana y que atendieron a más de 200 mil marplatenses.
Comerciantes de Güemes: "Mandaron a la gente a la calle sin demasiadas explicaciones"
Luego de la disconformidad expresada por Guillermo Montenegro por el desempeño de la gente en esta zona comercial durante la "prueba piloto", trabajadores de este centro manifestaron que "hubo mucha desinformación por parte de la municipalidad hacia la gente".
Comercios de calle San Juan: "Hemos demostrado que somos capaces de afrontar esta cuestión"
Así lo expresó Leandro Furundarena, referente de uno de los nichos comerciales de la ciudad, esperanzado en la posibilidad de retomar la actividad de manera permanente.
Prueba Piloto: "Con cada prenda que se vende, muchas personas de la industria se reactivan"
En el marco de la fexibilización dispuesta para el comercio el pasado fin de semana, Lucas Tejón, propietario de un local de indumentaria masculina sobre la calle Güemes, manifestó que "el hecho de movilizar el comercio, también genera que se mueva un poco la economía".
Montenegro: "Nos encontramos con unos inadaptados que no entienden de solidaridad"
Así lo expresó el intendente de General Pueyrredon, en relación a la evaluación que realizó el municipio sobre el ensayo comercial que se llevó a cabo el último fin de semana.
La "prueba piloto" elevó la cantidad de traslados en remises
Horacio Capucho y Guillermo Messina, referentes del sector, manifestaron que dentro de un contexto deficitario que atraviesan desde la pandemia de COVID-19, hubo un mayor movimiento de los vehículos y viajes en comparación a fines de semana anteriores.