Prueba Piloto

Comerciantes gastronómicos: "Si no se aprueba, el daño en más de la mitad del sector va a ser irreparable"

Así lo manifestó el empresario Hernán Szkrohal durante la prueba pilota que se llevó a cabo este miércoles por la mañana. Y avisó que en caso de respuesta negativa de Provincia "en las próximas semanas serán muchos los colegas que cerrarán sus puertas".