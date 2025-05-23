Provincia de San Luis

La Corte obligó al Estado a pagarle $15 mil millones a San Luis

El máximo tribunal de Justicia del país falló a favor de la provincia que gobierna Rodríguez Saa en una disputa por la coparticipación. El reclamo es por retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP que se estableció por ley en 2006.