Provincia de San Luis

El Gobierno de San Luis transfirió 510 millones de pesos a una mujer por error y lo gastó todo
Con esa suma de dinero, compró electrodomésticos varios, comida, materiales para su casa y hasta un Ford Ka 2014.
Con esa suma de dinero, compró electrodomésticos varios, comida, materiales para su casa y hasta un Ford Ka 2014.
El máximo tribunal de Justicia del país falló a favor de la provincia que gobierna Rodríguez Saa en una disputa por la coparticipación. El reclamo es por retenciones del 15% de ANSES y del 1,9% por parte de AFIP que se estableció por ley en 2006.