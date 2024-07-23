provincia de chubut

Descartan que el niño que fue visto en Chubut sea Loan
A pesar de la denuncia del suboficial del Ejército, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, aseguró que "en el video se ve que el nene es mucho más grande".
A pesar de la denuncia del suboficial del Ejército, el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Prodromos, aseguró que "en el video se ve que el nene es mucho más grande".
Esta nueva medida de "distanciamiento" social deja atrás la de "aislamiento" aunque la normativa advierte que "se podrán volver a restablecer las medidas restrictivas si los indicadores y criterios epidemiológicos así lo aconsejan en protección de la salud de la población”