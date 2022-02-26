protocolos

Peluquerías caninas en un "gris legal" que ¿beneficia o perjudica?

El rubro no está encuadrado en ninguna actividad comercial y decidieron su reapertura al reabrirse las peluquerías de personas, pero temen que, en caso de retroceder de fase, deban dejar su actividad aunque consideran estar un "escalón por encima al no tener contacto con gente".