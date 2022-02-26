protocolos
Multan con 2 millones de pesos a cervecería por violar protocolos
Los tratamientos estéticos y el Covid-19
"Vamos a ser muy exigentes en el cumplimiento de los protocolos y los controles"
Se establecieron los protocolos para la temporada de verano 2020-2021
Fútbol de Mar del Plata: "Sin público no podrán volver los torneos, aunque puedan entrenar"
Aprueban nuevos protocolos para diversas actividades en la provincia
Peluquerías caninas en un "gris legal" que ¿beneficia o perjudica?
El rubro no está encuadrado en ninguna actividad comercial y decidieron su reapertura al reabrirse las peluquerías de personas, pero temen que, en caso de retroceder de fase, deban dejar su actividad aunque consideran estar un "escalón por encima al no tener contacto con gente".
Video: propietarios de gimnasios reclamaron en el COM por una pronta reapertura
Propietarios de diferentes establecimientos se autoconvocaron sobre Avenida Juan B. Justo y mientras un grupo se reúne con Fernando Muro, el resto visibiliza y manifiesta la situación que atraviesan.
Gastronómicos pusieron primera en la prueba piloto para lograr reactivar sus locales
Con la presencia de funcionarios municipales como comensales, el sector presentó su protocolo en un ensayo realizado este miércoles en un café del microcentro para reabrir sus comercios.
Gastronómicos realizarán un ensayo de reapertura para mostrar el protocolo
El ensayo se realizaría esta semana con la presencia de autoridades municipales con el fin de avanzar en medidas para la reapertura. Asimismo, elevarán el protocolo a Provincia.
Montenegro live: un repaso por los temas que los marplatenses quieren saber
El intendente de General Puyrredon realizó un vivo en su cuenta personal de Facebook con el objetivo de responder las preguntas de los marplatenses.
La bolilla que faltaba: agencias de loterías abrieron y fueron suspendidas a las dos horas
Luego de ser habilitados para volver a la actividad, los agencieros recibieron la comunicación de volver a cerrar. Según Ariel Timpanaro "se comenta que varios intendentes elevaron una denuncia al gobernador por levantar el juego".