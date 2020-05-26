La provincia prorrogó 30 días el vencimiento de las licencias de conducir
Con esta decisión del gobierno bonaerense, los registros que vencen entre febrero y junio tendrán validez por otros 150 días en total, a causa de la pandemia.
Con esta decisión del gobierno bonaerense, los registros que vencen entre febrero y junio tendrán validez por otros 150 días en total, a causa de la pandemia.
Así lo advirtió el Subsecretario Cambareri quien atendió a representantes de los distintos sectores de Taxistas y les recordó que el plazo es improrrogable para ajustarse al nuevo diseño.