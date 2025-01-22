Las promesas a seguir en el Sudamericano Sub-20 de Venezuela
Con la participación de Argentina, el próximo jueves comenzará el Sudamericano Sub-20 buscando un lugar en el Mundial de la categoría. Mirá cuáles son los jugadores que no te podés perder.
Con la participación de Argentina, el próximo jueves comenzará el Sudamericano Sub-20 buscando un lugar en el Mundial de la categoría. Mirá cuáles son los jugadores que no te podés perder.
Lo apuntaron investigadores del instituto nucleados en ATE, al cumplirse este jueves tres meses del proceso de intervención que dispuso el Gobierno. "No se resolvieron ninguno de los problemas históricos que teníamos", aseguraron.