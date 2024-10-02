Llega el Club de Chicas Programadoras, en busca de motivar a las jóvenes a estudiar y formarse en tecnología
Serás cuatro encuentros en la sede de ATICMA, ubicada en Chaco al 1670.
Serás cuatro encuentros en la sede de ATICMA, ubicada en Chaco al 1670.
El secretario de Tecnología e Innovación de General Pueyrredon Sergio Andueza fue el único argentino presente. Se encuentra trabajando para acercar la programación web a las personas, en base a la alta demanda por parte de empresas internacionales.