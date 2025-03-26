Con una propuesta ampliada, abren inscripción para los cursos del Programa Educativo Barrial
El año pasado participaron más de 13.000 personas. Se anuncia una oferta renovada que combina modalidades presenciales y virtuales.
El año pasado participaron más de 13.000 personas. Se anuncia una oferta renovada que combina modalidades presenciales y virtuales.
Tienen como temática la conservación del medio ambiente. La iniciativa, que durante el primer encuentro tuvo participando a alumnos y docentes del segundo año secundario del Colegio Jorge Luis Borges, involucra a los agentes de Torre Tanque de OSSE.