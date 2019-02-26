Profumo y Lamborghini presentaron su colección en Espacio Clarín
La colección Lamborghini Donna se presentó en Espacio Clarín en el marco del Fashion Day.
La colección Lamborghini Donna se presentó en Espacio Clarín en el marco del Fashion Day.
La colección Lamborghini Donna se presenta esta viernes en Espacio Clarín. Además, será el cierre de la colección de verano Pupee. "Se recorrerán las pasarelas del mundo con esta línea y es un privilegio como Argentina poder presentar esto", expresó la modista.