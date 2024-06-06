procesados

Madaho’s: confirmaron los procesamientos de los dueños y sus familiares

Se los acusa de lavado de dinero. Para los jueces, la claridad de los elementos recabados en la causa prueban que las maniobras de compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles y la puesta en circulación de gran cantidad de dinero sería producto de la explotación económica d