Son nueve los procesados por una red ilegal de juegos online: el cabecilla está prófugo
Uno de ellos es funcionario de la Aduana y cinco se encuentran con prisión preventiva. La causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
Uno de ellos es funcionario de la Aduana y cinco se encuentran con prisión preventiva. La causa se tramita en el Juzgado Federal N°3 de Mar del Plata.
Uno de los acusados es la ex pareja de la damnificada. La Justicia investiga el ataque físico y las lesiones que sufrió la víctima durante un adiestramiento ocurrido el pasado 4 de abril.
La mayoría de los imputados integran los grupos liderados por las firmas Jonestur y Transcambio, y también hay policías bonaerenses. Según la resolución, aportaron la estructura financiera para el blanqueo y la ocultación de fondos millonarios de origen ilícito.
Poseen aditivos que han sido científicamente desarrollados para incrementar las ganas de comer.
La Cámara Federal ratificó la medida. La ex mandataria y sus ex funcionarios están acusados de haber recibido coimas al transporte ferroviario, en el marco de la asociación ilícita en la causa de los cuadernos.
Se los acusa de lavado de dinero. Para los jueces, la claridad de los elementos recabados en la causa prueban que las maniobras de compra y venta de vehículos, adquisición y administración de inmuebles y la puesta en circulación de gran cantidad de dinero sería producto de la explotación económica d
La Cámara Federal resolvió este lunes que los cuatro empresarios marplatenses continúen procesados por lavado de activos, aunque sin prisión preventiva. Además, ratificó los embargos por 3 mil millones de pesos para Todisco y Ortiz Municoy y bajó los de Danza y Parolari a 200 millones cada uno.