Las Leonas vencieron a China 3-1 y aseguraron su pasaje al Mundial 2026
Con una sólida actuación, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped venció 3 a 1 a China y selló su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
Con una sólida actuación, el seleccionado argentino femenino de hockey sobre césped venció 3 a 1 a China y selló su clasificación a la próxima Copa del Mundo.
El marplatense Joaquín Puglisi fue citado para jugar con Los Leones la gira que hará el equipo por India para jugar por la Pro League. Es la primera vez que un marplatense es citado para el Seleccionado Mayor de manera oficial marcando un hito histórico en su carrera.