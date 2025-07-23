Primera Sección

Fuerza Patria y LLA: La primera encuesta tras el cierre de listas muestra los favoritos de cada sección
CB Consultora Opinión Pública realizó un estudio en el que midió la intención de votos en la Primera y Tercera sección electoral.
CB Consultora Opinión Pública realizó un estudio en el que midió la intención de votos en la Primera y Tercera sección electoral.
"El gobernador está muy preocupado por la evolución de la cuestión social y por el cumplimiento de protocolos en los sectores económicos que han abierto", explicó el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.