Tras idas y vueltas, Arroyo pidió una nueva prórroga para presentar el presupuesto 2020

Lo solicitó el jefe comunal al Concejo Deliberante a pesar de que la intención inicial era presentar este viernes los expedientes de la Administración Central y entes descentralizados. Fue clave la injerencia del concejal Guillermo Arroyo para avanzar con otra prórroga hasta el 20 de diciembre.