presupuesto 2020
Presupuesto 2020: arranca el desfile de funcionarios en el Concejo Deliberante
Presupuesto municipal 2020: El 30 de enero se realizará la Audiencia Pública
Presupuesto municipal: este viernes arranca el debate en el Concejo Deliberante
Los números que maneja cada secretario de Montenegro en el presupuesto 2020
En el 2020, el municipio destinará casi $ 2500 millones para la recolección de basura
Presupuesto 2020: Se destinarán más de $ 800 millones para obras
Defensoría del Pueblo: desde el Ejecutivo local se despegan del proyecto de la Coalición Cívica
El intendente se reunió con los defensores del Pueblo. En el encuentro, Montenegro aclaró que “no avala” la iniciativa de las concejalas de Carrió que plantea excluir al organismo del Presupuesto 2020 asignado al Concejo Deliberante.
Montenegro presentaría el 10 de enero el presupuesto municipal 2020
El flamante Ejecutivo pediría una nueva prórroga al Concejo Deliberante. En el marco de la primera sesión con la nueva conformación, el cuerpo legislativo avalaría el próximo martes a los candidatos propuestos para presidir Osse y los entes descentralizados.
Tras idas y vueltas, Arroyo pidió una nueva prórroga para presentar el presupuesto 2020
Lo solicitó el jefe comunal al Concejo Deliberante a pesar de que la intención inicial era presentar este viernes los expedientes de la Administración Central y entes descentralizados. Fue clave la injerencia del concejal Guillermo Arroyo para avanzar con otra prórroga hasta el 20 de diciembre.
Transición: Arroyo y Montenegro acordaron pedir una prórroga para presentar el presupuesto 2020
Este jueves, el actual intendente presentó el pedido ante el Concejo Deliberante. Siguen las reuniones entre los representantes de las autoridades salientes y entrantes en el marco de una transición ordenada.
Transición: se podría postergar la presentación del presupuesto municipal 2020
El 31 de octubre es el plazo tope para elevar el presupuesto municipal desde el Ejecutivo local al Honorable Concejo Deliberante. Ante el cambio de gestión, la presentación se postergaría.
Lacunza en Diputados: "Los resultados de estos 4 años fueron inferiores a lo esperado"
Lo expresó esta tarde ante la Cámara, cuando explicaba el proyecto de ley que será enviado para tratar el presupuesto 2020. Dólar hasta $75, aumento de las exportaciones e inflación del 34% son algunos de los principales puntos.